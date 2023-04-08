В марте число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте уменьшилось после двух месяцев роста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1879 установок против 1921 в феврале. При этом мартовский уровень на 218 превышает показатель за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в прошлом месяце снизилось на 5 относительно февраля и составило 753. В Канаде показатель рухнул на 52 - до 196.

Число буровых в Африке выросло на 3 (до 97, что является максимумом с апреля 2020 года), в Латинской Америке - на 2 (до 183). В Европе показатель увеличился на 7 (до 118), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7 (до 209), достигнув самых высоких уровней с марта 2020 года для обоих регионов.

Между тем на Ближнем Востоке количество буровых за минувший месяц сократилось на 4 (до 323).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых в Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году - 1352 установки.