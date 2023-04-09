https://news.day.az/world/1553955.html Экспорт автопрома Турции бьет рекорды
Экспорт автопрома Турции бьет рекорды
Экспорт автопрома Турции в марте достиг рекордных 3,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Союза экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Экспорт в марте вырос на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,3 млрд долларов.
Доля автопрома в экспортной корзине Турции составила 13,9 процента.
Экспорт автопрома в первом квартале в свою очередь вырос на 15,8 процента, до 8 млрд 619 млн долларов.
Главным импортером турецкого автопрома в марте стала Германия - 475 млн долларов. Следом идут Франция - 434 млн и Великобритания - 309 млн долларов.
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