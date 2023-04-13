https://news.day.az/world/1555242.html Вучич объяснил, почему Сербия проводит учения с НАТО
Вучич объяснил, почему Сербия проводит учения с НАТО
Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Сербия проводит военные учения "Платиновый волк" со странами-членами НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Какие это по счету учения, шестые, седьмые, восьмые... Не понимаю, в чем тут проблема? Что вы хотите - суверенной независимой стране определять, когда она будет проводить учения?" - сказал Вучич.
Он отметил, что эти маневры дают сербский военным "новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей".
По его словам, "всегда можно научится чему-то от партнерских армий".
Вучич подчеркнул, что Сербия остается нейтральной страной и не намерена вступать в военные блоки.
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