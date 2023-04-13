Задержан нацгвардейец США, сливший в Сеть документы Пентагона

Опубликовано видео задержания нацгвардейца США, который мог слить в Сеть секретные документы Пентагона. Ранее сообщалось об его аресте ФБР, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

На видео можно заметить, как, предположительно, 21-летний Джек Тейшейра держит руки за головой и идет спиной вперед к четырем вооруженным членам группы, прибывшей для его задержания.

После этого заключенного в наручники Тейшейру повели двое других правоохранителей.

До этого стало известно, что в утечке секретной информации американского оборонного ведомства подозревают 21-летнего военного разведподразделения Нацгвардии ВВС США Джека Тейшейру.