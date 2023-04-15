Уоррен Баффет предчувствует войну на Тайване

DC Enquirer: Уоррен Баффет продал акции тайваньской компании TSMC на сумму $4,1 млрд из-за риска войны на Тайване. Также по данным Quiver Quantitative, сенатор Томми Тубервилл приобрел ордера путы (продажа определенного актива по определенной цене до назначенной даты) на акции TSMC, делая ставку на их падение, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Brief.

Финансовый комментатор Wall Street Silver в Твиттере поделился видеозаписью от Quiver Quantitative в пятницу с вопросом:

"Уоррен Баффет продает все свои Taiwan Semi, плюс сенаторы США покупают ордеры путы на TSMC. Вещи, которые заставляют задуматься... война вот-вот начнется?". Автор книги "Война чипов" Крис Миллер ранее предупреждал, что один ракетный удар по предприятию TSMC может нанести ущерб мировой экономике на сотни миллиардов долларов.