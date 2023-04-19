К возможностям верфей Турции обращаются многие страны мира

Верфи Турции на сегодняшний день входят в число ведущих судостроительных центров мира, которым под силу строительство кораблей с самими передовыми технологиями.

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на ифтаре (разговение поста в месяц Рамазан) с участием группы молодых граждан Турции в стамбульском районе Ускюдар, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства привлек внимание к недавнему вводу в эксплуатацию флагмана ВМС страны - десантного корабля TCG Anadolu, построенного на верфях Стамбула.

По его словам, самый большой военный корабль страны является всецело продуктом отечественных верфей.

Эрдоган сообщил, что к возможностям военных верфей Турции обращаются сегодня многие страны мира, в том числе США и Пакистан. "Есть страны, готовые заказать в Турции авианосцы и подводные лодки. Великобритания готова к сотрудничеству с турецкой стороной по вопросу строительства подлодок", - продолжил Эрдоган.

Турецкий лидер привлек внимание и к реализации мегапроекта создания отечественного беспилотного подводного аппарата.

"Технологии постоянно развиваются, обновляются. Это как спорт - стремление к новым планкам", - констатировал президент Эрдоган.