Правительство Армении усложняет жизнь женщинам

В Армении будет внедрена "система обязательной военной службы для граждан женского пола на добровольной основе", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Министр обороны Армении Сурен Папикян представил законопроект в пятницу на заседании правительства, и правительство одобрило проект.

Срок службы для женщин составит 6 месяцев. Обратившиеся будут иметь право отказаться от службы до дня призыва.

Папикян пояснил, что означает "обязательная военная служба на добровольной основе" - такая служба добровольна до призыва, затем служба в течение 6 месяцев становится обязательной.

"Призываемые представительницы женского пола без жеребьевки распределяются в учебные воинские части и проходят службу исключительно в этих воинских частях. По окончании 6-месячного срока обучения или при досрочном увольнении по состоянию здоровья они получат жалование, которое планируется установить в размере 1 млн драмов (около 2,5 тыс. долларов) при прохождении полного 6-месячного срока службы, а при досрочном увольнении - указанная сумма будет разделена на 6 месяцев и умножена на количество фактически отбытых месяцев", - сказал Папикян.

Военнослужащие-женщины получат право на 5-летнюю военную службу по контракту по программе "Защитник родины" вместо увольнения по итогам 6-месячной службы.

"Обсуждается вопрос открытия новой страницы в истории армии и страны", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что это происходит в рамках концепции создания профессиональной армии.

"Наша логика заключается в том, что это будет нормальная служба, а не прогулка в воинской части", - заявил глава армянского правительства.

Правительство направило проект в Национальное собрание на утверждение.

Ситуация понятная, так как Армения после позорного поражения испытывает колоссальные проблемы с оснащением армии. Учитывая демографический кризис и нехватку мужского населения, у правящих элит Еревана не остается иного выбора как гнать женщин в армию.

Но вот в чем вопрос. Армянские СМИ пишут об "обязательной военной службе на добровольной основе". Получается странная ситуация, когда служба для армянок будет и обязательной, и добровольной? Интересно увидеть как это будет работать и регулироваться.

В очередной раз становимся свидетелями того, что в военной системе Армении творится неразбериха. За последние годы, в попытке выправить ситуацию, правительство готово принимать любые решения, даже если они лишены логики.

Это решение еще дальше усугубит демографическую ситуацию в стране, поставив на кон ее будущее.

Или может правительство просто надеется на то, что женщины не станут дезертировать. Как показала практика, во время второй Карабахской войны, армянские солдаты обновили все мыслимые рекорды по бегу. Может, хоть женщины не станут повторять их "подвиги".

В любом случае, данное заявление вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Хотя, ответ на один вопрос заметен. Армения не выносит уроков из прошлого.