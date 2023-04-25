Подсчитаны заработки Илона Маска на своих поклонниках

Глава Twitter Илон Маск будет получать около $100 тыс. в месяц на платных подписчиках своего аккаунта в соцсети. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заработки миллиардера на монетизации платформы подсчитало издание Business Insider.

Владелец Twitter, судя по опубликованному в его профиле скриншоту, имеет не менее 24,7 тыс. активных платных подписчиков. "Если у Маска 24,7 тыс. подписчиков, он будет зарабатывать $98,8 тыс. в месяц", - говорится в статье. Это около 8,1 млн руб. по текущему курсу.

Миллиардер заверил, что пользователи Twitter, которые подпишутся на его аккаунт за $4 в месяц, смогут "спросить его о чем угодно" раз в несколько недель.

По версии Маска, с помощью монетизации авторы в соцсети смогут взимать плату с подписчиков за эксклюзивный контент, включая статьи, длинные видео и закрытые чаты. Подписчики также получат специальные значки.

По данным Bloomberg, состояние Маска в настоящее время оценивается в $165 млрд. Он владеет еще четырьмя другими компаниями наряду с Twitter, включая Tesla, SpaceX, The Boring Company и Neuralink.