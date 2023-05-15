Турецкая оппозиция посыпалась

В турецкой оппозиции происходят массовые отставки.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, члены местной организации партии "Мемлекет" от провинции Синоп коллективно подали в отставку. Сначала ушел в отставку кандидат в депутаты от партии "Мемлекет" Хасан Чорум, а затем глава провинции Сердар Башагаоглу, затем было распространено коллективное заявление местной организации партии об отставке.

Кандидаты в депутаты от партии "Мемлекет" заявили, что снятие председателем партии Мухарремом Индже кандидатуры на пост президента за три дня до выборов вызвало большие шатания внутри партии.

Напомним, что председатель партии "Мемлекет" Мухаррем Индже 11 мая объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов.

Массовые отставки в партии "Мемлекет" начались 13 мая. Уходящие в отставку члены партии объявили, что поддержат Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Партию справедливости и развития (AK Parti).