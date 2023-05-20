https://news.day.az/world/1565927.html Иранские правозащитники выступили с призывом
Иранские правозащитники выступили с призывом
Иранские правозащитники выступили с призывом к мировому сообществу.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, организация Iran Human Rights выступила с предупреждением о том, что если на иранский режим не будет оказано давление, последствия могут быть ужасающими.
"Если иранские власти не столкнутся с серьезными последствиями со стороны международного сообщества, их машина смерти унесет сотни жизней протестующих", - говорится в заявлении.
Правозащитники отметили, что в ряде случаев к заключенным применяются пытки для получения необходимых признаний.
Ранее мы сообщали о том, что Иран стал предсказуемым обладателем сомнительного рекорда.
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