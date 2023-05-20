Иранские правозащитники выступили с призывом к мировому сообществу.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, организация Iran Human Rights выступила с предупреждением о том, что если на иранский режим не будет оказано давление, последствия могут быть ужасающими.

"Если иранские власти не столкнутся с серьезными последствиями со стороны международного сообщества, их машина смерти унесет сотни жизней протестующих", - говорится в заявлении.

Правозащитники отметили, что в ряде случаев к заключенным применяются пытки для получения необходимых признаний.

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