Иран стал предсказуемым обладателем сомнительного рекорда

Иран входит в число самых смертных казней в мире: в прошлом году было казнено не менее 576 человек, что на 83 процента больше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 314 казней, говорится в ежегодном обзоре смертной казни лондонской правозащитной организации. .

Как передает Day.Az со ссылкой на правозащитные организации, всего в 2022 году в 20 странах было казнено не менее 883 человек, что является максимальным показателем за последние пять лет.

"Власти Ирана продолжали использовать смертную казнь в качестве инструмента политических репрессий и несоразмерно казнить представителей этнических меньшинств в рамках давней укоренившейся дискриминации и репрессий в отношении этих групп", - говорится в отчете.

Из 576 зарегистрированных казней 279 (48%) были за убийство; 255 (44 процента) - за преступления, связанные с наркотиками; 21 за изнасилование; 18 были за то, что "ведение было против Бога"; и три были за неизвестные преступления.

Рост числа зарегистрированных казней за убийства (+75%) и преступления, связанные с наркотиками (+93%), в значительной степени стал причиной 83-процентного всплеска зарегистрированных казней.

Среди казненных было 12 женщин и пять человек, которым на момент совершения преступления, за которое они были осуждены, не исполнилось 18 лет.

Две казни были проведены публично.

Ранее, мы неоднократно писали о казнях в Иране, как и о том, что полиция использует насилие для разгона правозатников и сочувствующих, простестующих против решений властей.