https://news.day.az/world/1564522.html Иран продолжает казни своих граждан
Иран продолжает казни своих граждан
Иран казнил 60-летнего гражданина, который был обвинен в убийстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на правозащитную организацию Iran Human Rights (IHR), казнь была проведена в тюрьме города Решт.
Также правозащитники сообщают о еще двух готовящихся казнях. IHR отмечает, что сообщения о казни и подготовка к дополнительным казням не были распространены в иранских СМИ.
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