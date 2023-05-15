Иран продолжает казни своих граждан

Иран казнил 60-летнего гражданина, который был обвинен в убийстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на правозащитную организацию Iran Human Rights (IHR), казнь была проведена в тюрьме города Решт.

Также правозащитники сообщают о еще двух готовящихся казнях. IHR отмечает, что сообщения о казни и подготовка к дополнительным казням не были распространены в иранских СМИ.