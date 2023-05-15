Силы безопасности применили насилие для разгона протестующих в Иране

Силы безопасности применили насилие для разгона сотен иранцев, собравшихся ночью вокруг тюрьмы в центральном городе Исфахан в попытке предотвратить неминуемую казнь трех протестующих, передает Day.Az со ссылкой на Iranwire.

Семьи трех приговоренных к смертной казни - Маджида Каземи, Салеха Мирхашеми и Саида Ягуби - собрались у тюрьмы Дастгерд 14 мая и попросили сторонников присоединиться к ним. Двоюродный брат Каземи, Мохаммад Хашеми, написал в Твиттере, что обвиняемые должны быть казнены 15 мая.

Отряд по борьбе с беспорядками применил против протестующих слезоточивый газ, но митинги в городе продолжались до 3 часов ночи 15 мая.

Ранее мы сообщали о казни в тюрьме города Решт.