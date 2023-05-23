Такси врезалось в Mercedes и загорелось в Волгограде

Вечером 22 мая в Волгограде произошло ДТП. Водитель такси разогнался до 120 километров в час и протаранил Mercedes. В результате начался пожар, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как сообщает группа "Жесть Волгограда", водитель белого такси разогнался до скорости, в два раза превышающей норму езды в городе, и врезался в черный Mercedes, стоявший на запрещающем сигнале светофора.

Машина такси загорелась. К счастью, водитель успел вовремя покинуть салон и уехал в больницу с переломом ноги. Два пассажира Mercedes ударились лицами о подголовники, но от медицинской помощи отказались.