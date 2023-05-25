Пожар в в здании Минобороны РФ

Пожар произошел в здании Министерства обороны России в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах, передает Day.Az.

"В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.