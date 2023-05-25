https://news.day.az/world/1567330.html Пожар в в здании Минобороны РФ
Пожар в в здании Минобороны РФ
Пожар произошел в здании Министерства обороны России в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах, передает Day.Az.
"В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.
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