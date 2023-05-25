Данные правозащитников подчеркивают тревожный тренд о пропавших детях во Франции

Во Франции в 2022 году каждые 12 минут поступала информация о пропаже ребенка.Такие данные приводятся в отчете ассоциация Droit d'Enfance (Права детей), подготовленном со ссылкой на данные МВД по случаю Международного дня пропавших детей.

Как передает Day.Az, в 2022 году во Франции зафиксировано более 40 тыс. фактов пропажи детей. 37,9 процента из этого числа составили несовершеннолетние в возрасте до 15 лет.

В 63 процентах случаев подростки старше 15 лет покинули свои дома из-за разногласий с родителями.

Кроме того, значительная часть заявлений о пропаже несовершеннолетних связана с побегами девушек из дома.

В целом заявления о пропавших без вести лицах охватывают все слои общества.