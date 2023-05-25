Иран ужесточает карательные меры против женщин

Иран продолжает политику несоблюдения прав женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в открытом доступе появился полный текст законопроекта "Целомудрие и хиджаб", вызвав бурные дебаты среди общественности о личных свободах, правах женщин и степени государственного контроля.

Законопроект, представленный в парламент 24 мая правительством Эбрахима Раиси, предусматривает суровые наказания для женщин, нарушающих правила обязательного ношения хиджаба.

Несоблюдение строгого дресс-кода Исламской Республики считается "наготой".

Нарушителям грозит штраф в размере до 8 миллионов томанов (150 долларов США), причем штрафы удваиваются, если они не будут уплачены в течение месяца, они могут потерять работу и получить запрет на деятельность в социальных сетях на срок до одного года.

А рецидивистам грозит лишение свободы от шести месяцев до трех лет.

Законопроект "Целомудрие и хиджаб" получил поддержку некоторых официальных лиц страны, которые считают хиджаб "красной чертой".

Недоброжелатели утверждают, что предлагаемый закон сосредоточен на карательных мерах, ограничивает личные свободы и несправедливо мешает людям выбирать одежду.

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