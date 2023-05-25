В Китае рассказали, когда будет пик новой волны СOVID-19 в стране

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что число заболеваний коронавирусной инфекцией в стране во время пика второй волны может достигать 65 миллионов в неделю. Об этом сообщает китайское издание "Пэнпай", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пик второй волны эпидемии коронавируса в 2023 году придется на конец июня, (число новых случаев) составит около 65 миллионов в неделю", - приводит издание слова эпидемиолога.