Турция испытала беспилотный катер с отечественным двигателем

Новый турецкий беспилотный военный катер ULAQ прошел первые морские испытания с двигателем отечественной разработки, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкая оборонная компания Meteksan, разработавшая катер ULAQ, представила свою продукцию на выставке Азиатско-Тихоокеанского региона LIMA Langkawi 2023 в Малайзии.

Военный катер ULAQ создан для нужд ВМС Турции в рамках соглашения с Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Компания впервые представила кадры испытаний катера ULAQ на оборонной выставке в Малайзии.

Прототип беспилотного военного катера был создан на оборонной верфи Арес в турецкой Анталье.

На катере установлен двигатель турецкого производства TÜMOSAN, который позволит набирать высокую скорость на мелководье.

В ULAQ также интегрирована противотанковая ракетная система большой дальности с лазерным наведением L-UMTAS и оружейная башня YALMAN, оснащенная ракетой с лазерным наведением CİRİT.

На военном катере помимо прочего установлена 12,7-мм система вооружения.

Первая конфигурация ULAQ, как ожидается, будет передана в инвентарь ​​в последнем квартале 2023 года.