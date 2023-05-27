https://news.day.az/world/1568074.html Папа Римский отменил аудиенции из-за болезни - ВИДЕО
Папа Римский отменил аудиенции из-за болезни - ВИДЕО
Папа Римский слег с лихорадкой. Об этом сообщил его официальный представитель.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из-за высокой температуры глава Ватикана отменил аудиенции. Дальнейших комментариев о состоянии здоровья 86-летнего Понтифика пока не поступало, однако сообщается, что накануне он выглядел утомленным.
Напомним, в конце марта папа Франциск провел несколько дней в больнице из-за бронхита, чем изрядно напугал верующих.
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