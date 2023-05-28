Верим, что новое правительство, которое будет создано, пойдет на пользу будущему Турции

Мы верим, что правительство, которое будет сформировано завтра, пойдет на пользу будущему Турции Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил председатель турецкой партии благоденствия Фатих Эрбакан во время голосования во втором туре президентских выборов в Турции.

"Наблюдался рост числа избирателей за границей. Ожидаем увеличения числа избирателей в Турции", - сказал Эрбакан.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.