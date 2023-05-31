https://news.day.az/world/1569199.html В Армении готовятся аресты высокопоставленных чиновников
В Армении готовятся аресты высокопоставленных чиновников
В последнее время распространяется торговля наркотиками среди лиц, занимающих высокие посты как в армянской армии, так и в политических кругах.
Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на армянские СМИ, директор Службы национальной безопасности Армен Абазян особо коснулся этого в ходе закрытых дебатов по вопросам бюджета в парламенте.
Абазян выразил обеспокоенность быстрым распространением наркотиков в стране и отметил, что в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков ожидается арест ряда высокопоставленных чиновников.
Ранее мы уже писали о наркокризисе в Армении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре