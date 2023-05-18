https://news.day.az/world/1565482.html Армения переживает невиданную наркоэпидемию
Армения переживает невиданную наркоэпидемию
Ситуация с наркотиками выходит из-под контроля Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, употребление запрещенных веществ увеличилось за год почти на 95 процентов, а количество Телеграм-каналов, на которых можно приобрести наркотики, приблизилось к 3 тысячам.
На фоне усугубления вышеуказанной проблемы в армянском обществе возникают опасения, связанные с ухудшением криминогенной обстановки.
Ранее мы писали о том, что армянскому наркобизнесу покровительствуют высокопоставленные чиновники.
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