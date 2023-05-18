Армения переживает невиданную наркоэпидемию

Ситуация с наркотиками выходит из-под контроля Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, употребление запрещенных веществ увеличилось за год почти на 95 процентов, а количество Телеграм-каналов, на которых можно приобрести наркотики, приблизилось к 3 тысячам.

На фоне усугубления вышеуказанной проблемы в армянском обществе возникают опасения, связанные с ухудшением криминогенной обстановки.

Ранее мы писали о том, что армянскому наркобизнесу покровительствуют высокопоставленные чиновники.