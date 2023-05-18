https://news.day.az/world/1565441.html Армянский наркобизнес крышуют высокопоставленные чиновники
Армянский наркобизнес крышуют высокопоставленные чиновники
Армянская наркотема получила свое продолжение.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сегодня представители Службы национальной безопасности "слили" информацию о том, что напали на след крупного наркосиндиката. Как передают местные СМИ, в Службе полагают, что синдикат функционирует благодаря прикрытию, которое получает от "криминальных авторитетов" и высокопоставленных чиновников.
Ранее мы сообщали о подробностях саги, связанной с нелегальным импортом наркотиков из Латинской Америки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре