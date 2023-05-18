Армянский наркобизнес крышуют высокопоставленные чиновники

Армянская наркотема получила свое продолжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сегодня представители Службы национальной безопасности "слили" информацию о том, что напали на след крупного наркосиндиката. Как передают местные СМИ, в Службе полагают, что синдикат функционирует благодаря прикрытию, которое получает от "криминальных авторитетов" и высокопоставленных чиновников.

Ранее мы сообщали о подробностях саги, связанной с нелегальным импортом наркотиков из Латинской Америки.