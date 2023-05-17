Армения превращается в кокаиновый хаб

Служба национальной безопасности Армении задержала одну тонну кокаина, которую завезла в республику компания, занимающаяся импортом фруктов из Эквадора.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, беспрецедентная по величине партия наркотиков попала в республику транзитом через Италию и Грузию.

Ранее мы писали о задержании в одном из итальянских портов на юге страны 2,7 тонны кокаина, спрятанного в партию бананов общим весом 78 тонны. Груз, судя по товарным накладным, направлялся из Эквадора в Армению через грузинский порт Батуми. Общая стоимость перехваченной партии наркотиков оценивается в 800 млн евро.

По информации главной армянской спецслужбы, стоимость задержанной и изъятой в республике партии составляет порядка € 250 млн. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, проведены допросы, отправлены запросы в различные уполномоченные структуры, отметили в ведомстве.

При этом не поясняется, является ли изъятая партия наркотиков частью обнаруженного в Италии груза, которая каким-то образом всë-таки просочилась через Грузию в Армению, или речь идëт об отдельной поставке из Южной Америки.