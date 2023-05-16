Армянская наркомафия хочет посадить Европу на иглу

Сотрудники таможни итальянского города Джоя-Тауро, расположенного в южном регионе Калабрия, изъяли 2,7 тонны кокаина, который планировалось переправить в Армению через грузинский порт Батуми.

Как передает Day.Az, об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Отмечается, что предусмотрительные наркоторговцы спрятали вещество в контейнерах с бананами, которые везли в Италию из Эквадора.

По оценке экспертов, обнаруженная при помощи сканеров и собаки по кличке Джоэл партия могла стоить около 800 млн евро.

Позже скандал начал набирать обороты, ввиду того, что появились предположения, что заказчиками этой огромной партии "бананов" могли быть люди, связанные с армянскими властями. В частности, эту версию поддержал генерал Татул Петросян, заявив, что, без ведома властей провернуть подробную контрабанду в Армении никогда и никому не удавалось.

"Обычный преступник на такое никогда не осмелился бы", - сказал Петросян.

Очевидно, что потеряв по итогам 44-дневной войны возможность осуществлять наркотрафик через Карабах, Армения ищет новые пути для пололнения казны. Незаконный оборот наркотиков в стране, отметим, вырос почти на 92% - то есть Ереван зарабатывает не только на обходе антироссийских санкций, но и на вполне "традиционных" видах преступлений.

Ранее Министерство здравохранения Армении зафиксировало рост наркомании в стране. В частности, глава ведомства Анаит Аванесян отметила, что больше людей стали обращаться за лечением от наркомании.

Известно, что доступ к наркотикам, особенно среди подростков, увеличивается из-за распространения через соцсети. В последние годы также увеличились случаи употребления наркотиков женщинами.