Мы продолжим служить Турции - Президент Эрдоган
Мы продолжим служить Турции.
Как передает Day.Az, об этом новоизбранный Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе церемонии начала исполнения полномочий президентом.
"Мне очень приятно принимать вас в этом месте по случаю нашей исторической церемонии. Я благодарю каждого из вас в отдельности за участие в церемонии",- сказал он.
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил каждого представителя турецкой нации за участие в выборах.
"Я выражаю благодарность каждому представителю моей нации, принявшему участие в голосовании. Я хотел бы поблагодарить каждого гражданина, который стоял в очереди и проголосовал из-за границы, и каждого человека, который голосовал в районе землетрясения в Турции и взял на себя ответственность за свой голос",- сказал он.
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