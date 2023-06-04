https://news.day.az/world/1570440.html Ибрагим Калын стал главой разведки Турции
Ибрагим Калын стал главой разведки Турции
3 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил новый состав Кабинета министров, передает Day.Az.
Ибрагим Калын стал главой разведки Турции. Ранее он занимал должность главного советника президента Турции.
Отметим, что 3 июня в Великом национальном собрании Турции состоялась церемония инаугурации Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган с 52,18% голосов.
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