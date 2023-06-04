https://news.day.az/world/1570458.html В Афганистане талибы публично высекли двух человек
В Афганистане талибы публично высекли двух человек
В афганской провинции Пактика талибы публично высекли двух человек, сознавшихся в преступлениях. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, публичное наказание состоялось в субботу.
"Осужденные были публично наказаны, чтобы это было примером для остальных", - говорится в заявлении суда.
В заявлении суда не уточнялась мера наказания. Согласно законам шариата, такие преступления, как прелюбодеяние, кража, употребление спиртного караются различными видами наказаний, такими как публичная порка, ампутация конечностей, побивание камнями.
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