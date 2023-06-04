В Афганистане талибы публично высекли двух человек

В афганской провинции Пактика талибы публично высекли двух человек, сознавшихся в преступлениях. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, публичное наказание состоялось в субботу.

"Осужденные были публично наказаны, чтобы это было примером для остальных", - говорится в заявлении суда.

В заявлении суда не уточнялась мера наказания. Согласно законам шариата, такие преступления, как прелюбодеяние, кража, употребление спиртного караются различными видами наказаний, такими как публичная порка, ампутация конечностей, побивание камнями.