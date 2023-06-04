Кадры гибели мотоциклиста на чемпионате Европы по триатлону - ВИДЕО
Турнир по триатлону на чемпионате Европы в Гамбурге завершился гибелью мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на ARD, скончался водитель мотоцикла, который перевозил видеооператора.
Трагедия произошла в результате столкновения. Мужчина, который находился на роковом мотоцикле, буквально вылетел на трассу, по которой ехали спортсмены.
При этом саму гонку продолжили после корректировки маршрута.
Дело в том, что компания, которая могла отменить гонку, находится в штате Флорида США. В момент аварии там была полночь, поэтому получить разрешение об отмене гонки не удалось.
Известно, что погибшему мужчине было 70 лет. Видеооператор, которого он вез, получил легкие ранения.
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