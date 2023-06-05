Армянский суд так и не решил, что делать с обвиняемой в похищении Пашиняна-младшего

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение повторно заключить под арест Гаяне Акопян, которая обвиняется в попытке похищения сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Суд принял решение отменить постановление о заключении подсудимой под домашний арест и взять ее под предварительный арест на месяц и 15 дней", - сказал судья.

Сама Акопян и ее адвокаты заявили, что это решение суд принял под прямым давлением премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее Cын Пашиняна заговорил о своем похищении.

Примечательно, что Апелляционный суд Армении в понедельник утром принял решение применить домашний арест в отношении подсудимой.