Армянский суд так и не решил, что делать с обвиняемой в похищении Пашиняна-младшего
Суд общей юрисдикции Еревана принял решение повторно заключить под арест Гаяне Акопян, которая обвиняется в попытке похищения сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.
"Суд принял решение отменить постановление о заключении подсудимой под домашний арест и взять ее под предварительный арест на месяц и 15 дней", - сказал судья.
Сама Акопян и ее адвокаты заявили, что это решение суд принял под прямым давлением премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее Cын Пашиняна заговорил о своем похищении.
Примечательно, что Апелляционный суд Армении в понедельник утром принял решение применить домашний арест в отношении подсудимой.
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