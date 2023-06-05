Cын Пашиняна заговорил о своем похищении

Сын армянского премьера рассказал, что происходило в машине Гаяне Акопян (Мартиросян) 17 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Ашот Пашинян заявил, что не знал, куда его везет мать погибшего Жоры Мартиросян - Гаяне Акопян (Мартиросян), которая обвиняется в его похищении.

Он заявил, что добровольно сел в машину. По его словам, о том, что они едут на военный пантеон "Ераблур", он был проинформирован уже в машине.

"Похищение началось, когда она не позволяла выйти из машины", - заявил Пашинян-младший.

Что же касается примирения и отзыва сообщения о преступлении, сын премьера заявил, что не он должен вершить правосудие, а соответствующие структуры.

Вместе с тем, он утверждает, что до похищения находился на постоянной связи с некоторыми родителями погибших и всегда с уважением относился к ним. Более того, он заверяет, что уже в машине просил Акопян (Мартиросян) не везти его в военный пантеон, а позже связаться с ним по телефону и поговорить. А заявления родственников погибших о том, что он рассказывал о разногласиях с родителями и называл их "турками", Пашинян-младший назвал ложью.

Ранее мы писали о том, что суд изменил меру пресечения похитительнице сына армянского премьер-министра.