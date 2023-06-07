Члены турецкого кабмина принесли присягу

Новые члены Кабмина Турции принесли в среду присягу в Великом национальном собрании (парламент) Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Временный председатель парламента Девлет Бахчели пожелал успехов вице-президенту и членам Кабмина на новых должностях.

Затем Бахчели пригласил новых членов кабинета в зал заседаний для принесения присяги.

Вице-президент Джевдет Йылмаз, министр юстиции Йылмаз Тунч, министр по делам семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гекташ, министр труда и социальной защиты Ведат Ишыкхан, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мехмет Озхасеки, глава МИД Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, глава МВД Али Йерликая, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национального образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Минздрава Фахреттин Коджа, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, глава Минторга Омер Болат, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралогу принесли присягу в присутствии членов парламента 28-го созыва.