Стартовал Астанинский международный форум, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Под патронажем Президента Касым-Жомарта Токаева состоится мероприятие высокого уровня, посвященное центральной теме "Решение проблем посредством диалога: на пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу".

Цель форума - предоставить делегатам из правительств, международных организаций, деловых кругов и научных кругов платформу для участия в конструктивном диалоге и изучения стратегий решения текущих глобальных проблем. Ключевыми темами, на которых будет сосредоточено внимание, станут изменение климата, дефицит продовольствия и проблемы энергетической безопасности.

Это престижное мероприятие соберет более 1000 участников и гостей из разных уголков мира. Среди известных личностей, которые примут в нем участие, Тамим Бен Хамад Аль Тани, Эмир Государства Катар, Садыр Жапаров, Президент Кыргызстана, Желька Цвиянович, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины и многие другие. Форум направлен на развитие международного сотрудничества и установление новых глобальных партнерств.

В течение двух дней форум будет поощрять всех участников поделиться своим видением решения проблем по четырем ключевым направлениям: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивое развитие, энергетика и изменение климата, а также экономика и финансы. Эти принципы формируют основу комплексной программы, включающей более 40 панельных сессий, кабинетных дискуссий и дополнительных параллельных мероприятий.

Астанинский международный форум представляет собой важную возможность для мирового сообщества собраться вместе, обменяться идеями и изучить инновационные подходы к преодолению насущных проблем, стоящих сегодня перед мировым сообществом.