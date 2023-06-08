https://news.day.az/world/1571714.html Совбез Турции проводит первое заседание с обновленным составом
Совбез Турции проводит первое заседание с обновленным составом
Совет национальной безопасности Турции проводит первое заседание в новом составе.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на встрече председательствует президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Ожидается, что члены Совбеза обсудят вопросы стратегической, региональной и национальной безопасности, в частности операции по борьбе с терроризмом, проводимые в северном Ираке и Сирии.
Ранее мы анонсировали первое заседание органа.
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