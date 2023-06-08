Совбез Турции проводит первое заседание с обновленным составом

Совет национальной безопасности Турции проводит первое заседание в новом составе.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на встрече председательствует президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ожидается, что члены Совбеза обсудят вопросы стратегической, региональной и национальной безопасности, в частности операции по борьбе с терроризмом, проводимые в северном Ираке и Сирии.

Ранее мы анонсировали первое заседание органа.