Совбез Турции соберется для обсуждения приоритетных вопросов

Совет безопасности Турции соберется в четверг под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана на первое заседание после состоявшихся в мае в стране президентских, парламентских выборов и формирования нового правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, основными темами на повестке дня будут экономическая ситуация в стране в связи с нестабильностью на финансовых рынках, вопросы противодействия терроризму и актуальные вопросы в прочих регионах.

В блоке международных проблем намечено рассмотрение ситуации в Восточном Средиземноморье, где Турция проводит работы по разведке газа, кипрского урегулирования и вопроса членства в НАТО Швеции в связи с предстоящим в июле саммитом альянса в Вильнюсе.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган выдвинул актуальную для России и Украины инициативу.