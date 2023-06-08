Совбез Турции соберется для обсуждения приоритетных вопросов
Совет безопасности Турции соберется в четверг под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана на первое заседание после состоявшихся в мае в стране президентских, парламентских выборов и формирования нового правительства.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, основными темами на повестке дня будут экономическая ситуация в стране в связи с нестабильностью на финансовых рынках, вопросы противодействия терроризму и актуальные вопросы в прочих регионах.
В блоке международных проблем намечено рассмотрение ситуации в Восточном Средиземноморье, где Турция проводит работы по разведке газа, кипрского урегулирования и вопроса членства в НАТО Швеции в связи с предстоящим в июле саммитом альянса в Вильнюсе.
Ранее мы писали о том, что Эрдоган выдвинул актуальную для России и Украины инициативу.
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