Эрдоган выдвигает актуальную для России и Украины инициативу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, предложив создать международную комиссию по расследованию взрыва на ней с участием России, и зерновую сделку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон [России и Украины], ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения обстоятельного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС", - говорится в сообщении канцелярии.

Также Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС. Отмечается, что Эрдоган выступил с аналогичным предложением и в разговоре с главой российского государства.

Отметим, что Турция также работает над установлением мира и в другом волатильном регионе.