Турция завершила переброску военных в Косово

Турция завершила переброску в Косово батальона сил спецназначения, о котором ранее просили в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самолеты A-400M командования ВВС Турции успешно завершили второй и третий групповые полеты в рамках развертывания батальона коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, которая будет нести службу в Косове", - сообщили в среду журналистам в Министерстве национальной обороны Турции.

Как уточняет телеканал TRT, на этом переброска турецких военных в Косово завершена.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Ранее мы писали о том, что Турция усилит присутствие в Косово.