Турция усилит присутствие в Косово

Министерство национальной обороны Турции сообщило об отправке дополнительного военного подразделения в Косово, где ранее имели место стычки с участием этнических сербов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в ведомстве сообщили, что решение принято в ответ на требование Командования объединенных вооруженных сил НАТО (штаб-квартира в Наполи).

В Минобороны Турции подчеркнули, что Анкара продолжает вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на международном уровне как на уровне двусторонних связей, так и в контексте миссий ООН, НАТО, ЕС и ОБСЕ.

"Турция придерживается конструктивной позиции и в вопросе разрешения путем диалога ситуации на севере дружественного и братского Косово, где имела место напряженность, угрожающая безопасности и стабильности региона. Анкара призывает все стороны проявлять сдержанность", - подчеркнули в ведомстве.

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