Эрдоган старается принести мир на Балканы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел отдельные телефонные разговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и "премьер-министром" Косово Альбином Курти.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.
Обсуждены состояние двусторонних отношений и региональная проблематика.
Касаясь недавних событий на севере Косово президент Эрдоган подчеркнул, что продвижение процесса диалога - единственный способ установить прочный мир и стабильность в регионе.
Глава турецкого государства выразил готовность Анкары внести посильный вклад в процесс диалога.
Собеседники поздравили турецкого лидера по случаю переизбрания на пост президента.
Ранее мы писали о том, что президент Сербии запросил помощь у турецкого лидера.
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