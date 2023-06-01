Эрдоган старается принести мир на Балканы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел отдельные телефонные разговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и "премьер-министром" Косово Альбином Курти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Обсуждены состояние двусторонних отношений и региональная проблематика.

Касаясь недавних событий на севере Косово президент Эрдоган подчеркнул, что продвижение процесса диалога - единственный способ установить прочный мир и стабильность в регионе.

Глава турецкого государства выразил готовность Анкары внести посильный вклад в процесс диалога.

Собеседники поздравили турецкого лидера по случаю переизбрания на пост президента.

Ранее мы писали о том, что президент Сербии запросил помощь у турецкого лидера.