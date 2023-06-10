В Колумбии обнаружили выживших после майской авиакатастрофы детей

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил в Twitter об обнаружении живыми детей, которые числились пропавшими без вести после крушения самолета Cessna 206 в джунглях 1 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Радость для всей страны. Появились живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях", - написал он.

Также ВС Колумбии опубликовали фото военных, которые спасают детей. На снимках запечатлены четверо пропавших несовершеннолетних, четырех, девяти и 13 лет, а также младенец, которому уже после падения самолета исполнился год.

Местная газета Tiempo, ссылаясь на источники в вооруженных силах, писала, что дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых.

Самолет Cessna 206 подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили через 370 часов поисков. На борту обнаружили тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых дети, нигде не было.