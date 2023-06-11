Cпецназ Турции ликвидировал 4 террористов РПК

На севере Сирии в зоне операции "Оливковая ветвь" нейтрализованы 4 террориста РПК, сообщает Министерство обороны Турции, передает Day.Az.

"Турецкие военные продолжают решительную борьбу с террористами в регионе. В зоне операции "Оливковая ветвь" нейтрализованы 4 террориста РПК", говорится в сообщении Министерства обороны Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране РПК действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).