Иран и США ведут переговоры по отмене санкций против Тегерана

По заявлению представителя иранского МИД Насера Канаани, Иран и США ведут переговоры в Омане по вопросу отмены санкций против Тегерана, передает в понедельник Day.Az.

Канаани отметил, что Иран приветствует посредничество Султаната Омана и стремится продвигать переговоры об отмене санкций. Он подтвердил, что уже произошёл обмен мнениями между Ираном и США с поддержкой Омана, и диалог продолжается.

Однако Канаани опроверг предположения о возможности заключения нового промежуточного соглашения по ядерной программе Ирана. Он подчеркнул, что консультации касаются только Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Представитель МИД отметил, что вся остальная информация о переговорах является лишь спекуляцией СМИ, и он не подтверждает информацию о переговорах по промежуточному соглашению.