Песков о вагнеровцах, которые приняли участие в мятеже

Власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается остальных бойцов [тех, что приняли участие в мятеже], их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте", - сообщил Песков.