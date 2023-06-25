https://news.day.az/world/1576247.html Песков о вагнеровцах, которые приняли участие в мятеже
Песков о вагнеровцах, которые приняли участие в мятеже
Власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Что касается остальных бойцов [тех, что приняли участие в мятеже], их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте", - сообщил Песков.
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