Ирак намерен увеличить добычу нефти

Ирак намерен в ближайшие годы увеличить объемы добычи нефти до 6 млн баррелей в сутки (б/ с).

Об этом заявил министр нефти республики Хайян Абдель Гани в беседе с агентством WAM, состоявшейся в четверг на полях восьмого Международного семинара ОПЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках перспективных планов Ирак рассчитывает увеличить производственные мощности до 6 млн б/ с за счет лицензионных соглашений, которые будут заключены с [нефтедобывающими] компаниями на предстоящем этапе", - сказал он.

По словам министра, сейчас Ирак добывает 4,43 млн б/с, что соответствует квоте, которая установлена для него в рамках соглашения ОПЕК+. При этом Абдель Гани отметил, что производственные мощности страны позволяют осуществлять добычу нефти на уровне 5,4 млн б/с.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит так: "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.