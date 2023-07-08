Китайцев попросили меньше пользоваться электричеством

На фоне сильнейшей жары, охватившей в последние недели регионы Китая, местные власти попросили жителей и предприятия использовать меньше электроэнергии, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным метеорологов, 6 июля в некоторых районах провинции Хэбэй на севере страны ожидается от 40 до 43 градусов тепла. В Пекине также ожидается жара выше плюс 40 градусов. На фоне этого столичное бюро культуры и туризма попросило гидов свести к минимуму экскурсии на открытом воздухе. По сообщениям СМИ, гид в Летнем императорском дворце в Пекине 2 июля пострадал от теплового удара.

Сильнейшая жара стоит в Китае с конца весны. 22 июня температура воздуха в Пекине поднялась до рекордного для этого летнего месяца уровня в 41,1 градуса. Асфальт на фоне этого прогревается в некоторых местах до 50 градусов и выше.

Перебои с электричеством в последние годы происходят в Китае летом на фоне растущего из-за жары спроса. Так, в июле 2021 года, в разгар пандемии, пришлось отключать энергию, в том числе, жилым домам в столице страны.