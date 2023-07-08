Фидан и Блинкен обсудили НАТО и ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Турции.

Как отметил МИД Турции, в ходе разговора стороны обменялись мнениями о расширении НАТО, саммите лидеров стран НАТО, который пройдет в Вильнюсе, трансграничной помощи ООН Сирии и ситуации в Украине.