https://news.day.az/world/1579815.html Фидан и Блинкен обсудили НАТО и ситуацию в Украине
Фидан и Блинкен обсудили НАТО и ситуацию в Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Турции.
Как отметил МИД Турции, в ходе разговора стороны обменялись мнениями о расширении НАТО, саммите лидеров стран НАТО, который пройдет в Вильнюсе, трансграничной помощи ООН Сирии и ситуации в Украине.
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