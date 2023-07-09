США нанесли 3 авиаудара по боевикам в Сомали

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) по запросу правительства Сомали нанесло три авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб", ликвидировав 10 боевиков.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном портале АФРИКОМ.

"Удары были нанесены в районе города Афмадоу", - отмечается в пресс-релизе.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков.