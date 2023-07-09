https://news.day.az/world/1579985.html США нанесли 3 авиаудара по боевикам в Сомали
США нанесли 3 авиаудара по боевикам в Сомали
Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) по запросу правительства Сомали нанесло три авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб", ликвидировав 10 боевиков.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном портале АФРИКОМ.
"Удары были нанесены в районе города Афмадоу", - отмечается в пресс-релизе.
Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков.
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