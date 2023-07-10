Стрельба на вечеринке в Техасе: есть погибшие и раненые

Два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в воскресенье в городе Амарилло в американском штате Техас.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

В местной полиции заявили, что стрельба началась во время вечеринки в центре мероприятий незадолго до часу ночи по местному времени в воскресенье.

По данным правоохранителей, между некоторыми присутствующими произошла потасовка, и кто-то начал стрелять.

Один мужчина скончался на месте происшествия, а другой - в больнице. Остальные пять пострадавших имеют "травмы разной степени, но ожидается, что они поправятся".

Правоохранители еще никого не задерживали, ведется расследование инцидента.