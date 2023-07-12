Наводнения унесли жизни более ста человек в Индии

Долгие дожди стали причиной наводнения и оползней в северных районах Индии. В результате непогода унесла жизни как минимум ста человек - такое число называет телеканал India Today.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, обильные осадки на севере Индии начались 8 июля. Сработала комбинация муссонных дождей и притока влажных воздушных масс из Средиземноморья. Причем ливни не заканчиваются до сих пор.

В некоторых районах размыты дороги, населенные пункты затоплены. Уровень реки Ямуна превысил рекорд по уровню поднятия. В горах оказались в ловушке порядка трехсот туристов.